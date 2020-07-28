Kaymakam Aslan, kırsal mahallelerdeki çalışmaları inceledi - Son Dakika

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ilçeye bağlı kırsal mahallelerde yapılan belediye çalışmalarını denetledi.

İlçenin Kavuncu ve Karpuzalan mahallelerine giden Aslan, burada yapılan çalışmaları kontrol etti, mahalle muhtarlarından yaşadıkları sorunlar ve eksikliklerle ilgili bilgi aldı.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin özveriyle çalıştığını aktaran Aslan, şöyle konuştu:

"Karpuzalan mahallemizde yapılan çalışmalar beni mutlu etti. Yaklaşık 25 bin metrekare kilit parke taşı yapıldı. Bu 2 kilometreden fazla yol anlamına geliyor. Yine Kavuncu mahallemizde 2,5 kilometre uzunluğunda yaklaşık 21 bin metrekare parke taşı yapımı gerçekleştirildi. Ayrıca burada 15 kilometrelik stabilize yol açılmış. Fen İşleri Müdürlüğümüzün işçiliği ve emekleri sonucu buranın alt yapısı ve diğer işlemleri tamamlanmış. İlçemizin her noktasında belirlediğimiz plan dahilinde belediye olarak çalışacağız. Yeni yollar açacağız, mevcut yollarımızın da standardını ve kalitesini yükselteceğiz."

Mahalle muhtarları Muhittin Dönmez ve Orhan Tektaş da yapılan çalışmalardan dolayı Aslan ve belediye ekiplerine teşekkür etti.