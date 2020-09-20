Kaymakam Aslan, mahallelerdeki çalışmaları inceledi - Son Dakika

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ilçeye bağlı kırsal mahallelerde yapılan çalışmaları denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçeye bağlı merkez ve kırsal mahallelerde, ara sokak ve caddelerde sıcak asfalt serimi, asfalt yamalama, parke ve kilit taşı döşeme, zemin iyileştirme ve kaldırım düzenleme çalışmaları sürüyor.

İlçeye bağlı Halilağa Mahallesi'ne giden Aslan, burada yapılan çalışmaları kontrol etti, yetkiliklerden bilgi aldı.

Yıllardır hizmetin gitmediği yerlerde yapılan çalışmaların çok kıymetli olduğunu belirten Aslan, sokak ve caddelerde başlatılan yenileme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Yapılan çalışmaları yerinde görmek istediğini belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Özellikle esnafın ve buradaki vatandaşların memnuniyetini görmek çok sevindirici bir durum. Bu sokaklarda maalesef hiç iyileştirme yapılmamış yollar var. Nüfus yoğunluğunun olduğu, konutların bulunduğu yerler olmasına rağmen buralar doğru düzgün hizmet almamış. Hem Büyükşehir Belediyesi hem de İpekyolu Belediyesi olarak elimizden gelen çalışmaları yapacağız. Çalışmalarımızı en kısa sürede bitirerek vatandaşımızı ve esnafımızı güzel yollara, caddelere ve sokaklara kavuşturmayı hedefliyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüze, çalışma arkadaşlarıma, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."