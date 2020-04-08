Kaymakam Aslan, minik Ezgi'nin ailesine sahip çıktı - Son Dakika

Van'da sosyal medya üzerinden İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'dan yardım isteyen minik Ezgi'nin ailesine yardımda bulunuldu.

Aslan, evlerinde yiyecek bir şeyin olmadığını dile getiren çocuğun ailesine gerekli yardımların yapılması için İpekyolu Belediyesi Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü ile İpekyolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına talimat verdi.

Harekete geçen ekipler, gıda kolisi, sebze, meyve, temel hijyen malzemeleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla verilen 1000 lira sosyal yardım parasını aileye teslim etti.

Ekiplerin kendisi için getirdiği oyuncak ve hediyeleri gören minik Ezgi'nin mutluluğu gözlerinden okunurken, baba Sadık E, kendilerine destek veren Aslan ve yetkililere teşekkür etti.



İpekyolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı sistemine kayıtları gerçekleştirilen aileye düzenli yardım yapılacağı bildirildi.

Aslan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal belediyecilik anlayışı gereği bu tür yardımların devam edeceğini ifade etti.