Kaymakam Aslan, öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Aslan, öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

Kaymakam Aslan, öğrencilerle bir araya geldi

6 saat önce

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, İpekyolu İlk ve Ortaokulunda incelemelerde bulunarak, yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Aslan, öğrencilerle bir araya geldi, System.String[]

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, İpekyolu İlk ve Ortaokulunda incelemelerde bulunarak, yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.


İpekyolu İlk ve Ortaokulunda incelemelerde bulunan Başkan Vekili Aslan, burada Türkiye Gençler Grekoromen ve Serbest Güreş Lig müsabakalarında Türkiye birincisi olan Nevruz Demir ile bir araya gelerek, elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti. Nevruz Demir'in daha önceki öğrenimini İpekyolu İlk ve Ortaokulunda tamamladığının bilgisini alan Başkan Vekili Aslan, güreşçinin mezun olduğu okulda öğrencilere gönüllü eğitim vermesinden dolayı da ayrıca teşekkür etti.


Okuldaki güreş ve futbol takımındaki öğrencilerle yakından ilgilenen Aslan, çocuklarla birlikte bir süre futbol oynadı.


Okulda yürütülen sportif faaliyetler hakkında eğitmenlerden bilgi alan Aslan, amaçlarının öğrencilere sporu bir yaşam tarzı olarak benimsetmek olduğunu vurgulayarak, her türlü desteği sağlayacağını ifade etti. Eğitmenlere yürütülen faaliyetlere yenilerinin eklenmesi, özellikle kız öğrencilerinin de faydalanabilecekleri spor faaliyetlerinin yaygınlaşması için talimatlar veren Aslan; çocuk ve gençlerin bedensel ve ruhsal gelişimindeki en büyük destekçisi olan sporun teşvikini artırarak daha da güçlenmesi adına yürütülen çalışmaları hızlandıracağını belirtti. - VAN

İpekyolu, Türkiye, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:39 Kaynak: İHA
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