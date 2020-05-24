Kaymakam Aslan, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti - Son Dakika

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan ile Belediye Başkan Yardımcısı Doğan Nurses, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Şehit ailelerinin bayramını kutlayan ve bir süre sohbet eden Aslan, şehitlerin ve gazilerin ailelerinin en kıymetli emanetlerden biri olduğunu söyledi.

Devletin her zaman ailelerin yanında olduğunu vurgulayan Aslan, "Şehit ve gazi aileleri, başımızın tacı. Bayramda en çok ziyaret etmek istediğimiz ailelerin başında siz geliyorsunuz. Onun kıymetini ve değerini bilmek lazım. Onu hak edecek şekilde davranmak da çok önemli. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Çocukları bizlere emanet. Onları en iyi şekilde yetiştirmek için üstümüze düşen ne varsa yapmak boynumuzun borcudur." diye konuştu.

Şehit ve gazi aileleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Aslan'a teşekkür etti.