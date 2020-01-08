Kaymakam Atak 'Kariyer Günleri'ne konuk oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Atak 'Kariyer Günleri'ne konuk oldu - Son Dakika

Kaymakam Atak 'Kariyer Günleri'ne konuk oldu

6 saat önce

Manisa'nın Selendi Kaymakamı Can Atak Selendi Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen "Kariyer Günleri"ne konuk olarak tecrübelerini paylaştı.

Kaymakam Atak 'Kariyer Günleri'ne konuk oldu, System.String[]

Manisa'nın Selendi Kaymakamı Can Atak Selendi Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen "Kariyer Günleri"ne konuk olarak tecrübelerini paylaştı.


Selendi Kaymakamı Can Atak, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen etkinliklere katıldı. Kaymakam Atak ilk olarak öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisini gezerek öğrencilerin eserleri inceleyip, bilgi aldı.


Sanatın her dalının önemli olduğunu belirten Kaymakam Atak, resim yapan öğrencileri tebrik etti.


Kaymakam Atak daha sonra düzenlenen "Kariyer Günleri" programında ise kaymakamlık mesleği hakkında öğrencilere bilgiler vererek tecrübelerini paylaştı. - MANİSA

Mehmet Akif Ersoy, Anadolu Lisesi, Selendi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi
Cam silerken dengesini kaybeden kadın beşinci kattan dereye düştü Yılbaşı gecesi, Rus turiste cinsel istismarda bulunan şahsa 7 yıl hapis cezası verildi Çin'den, İran'ın ABD'ye yaptığı misilleme sonrası itidal çağrısı yaptı

Son Dakika Haberleri
15:32 PUTİN ZİRVEYE KATILMAK ÜZERE OTELDEN AYRILDI (2) (Aktüel görüntüler) - Son Dakika
15:32 Antalya'da fırtınanın ardından deniz keyfi - Son Dakika
15:31 Avokado fidanı için bir yıl önceden sıraya giriyorlar - Son Dakika
15:31 Venezuela'dan Türk girişimcilere yatırım çağrısı - Son Dakika
15:27 KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi - Son Dakika
15:27 Başkan Akman'dan İHA'ya ziyaret - Son Dakika
15:15 Cam silerken dengesini kaybeden kadın beşinci kattan dereye düştü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 15:36:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaymakam Atak 'Kariyer Günleri'ne konuk oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]