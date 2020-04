Kaymakam Atak pazar yerinde denetleme yaptı - Son Dakika

Selendi Kaymakamı Can Atak, her hafta Perşembe günü kurulan pazar yerinde denetlemelerde bulunarak, sosyal mesafe konusunda pazar esnafı ve vatandaşlara sosyal mesafenin önemini bir kez daha hatırlattı.



Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Selendi ilçesinde her hafta Perşembe günleri kurulan pazar yerinde ek tedbirler hayata geçti. Pazar yeri alanına kontrollü giriş-çıkış yapılırken, giriş-çıkış dışındaki alanlar demir bariyerle kapatıldı. Pazarcılar tezgah araları en az 3 metre olacak şekilde düzenlendi. Pazar girişinde vatandaşların elleri, Selendi Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Zabıta ekipleri ve polis, vatandaşları sık sık sosyal mesafenin korunması konusunda uyardı. Selendi Kaymakamı Can Atak da pazar yerini ziyaret ederek, denetlemelerde bulundu. Kaymakam Atak'a Belediye Başkanı Nurullah Savaş, İlçe Emniyet Amiri Metin Demirel ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ömer Can Çeri eşlik etti. - MANİSA