Kaymakam Atak'tan köy ziyareti
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Kazımkarabekir Kaymakamı Mehmet Ali Atak, ilçeye bağlı Kızılkuyu köyünü ziyaret etti.
Kazımkarabekir
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:52 Kaynak: AA
Kaymakamı Mehmet Ali Atak, ilçeye bağlı Kızılkuyu köyünü ziyaret etti.
Köy Muhtarı Recep Yaralı ve köy halkı ile muhtarlıkta bir araya gelen Atak, istişarelerde bulundu.
Atak, yaptığı konuşmada, tespit edilen sorunların yatırım programı kapsamında çözümünün sağlanacağını belirtti.
Devletin imkanlarını her noktaya eşit mesafede ulaştırabilmek için gece gündüz çalışmalara devam edeceklerini dile getiren Atak, halkın misafirperverliği ve duyarlılığından dolayı teşekkür etti.
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