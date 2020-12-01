Kaymakam Ataman, yol yapım çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, ilçe genelinde yapılan yol yapım ve refüj çalışmalarını inceledi.

Yetkilerden bilgi alan Ataman, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin tüm mahallelerinde yol ve çevre düzenleme projelerinin aralıksız devam edeceğini belirtti.

Vatandaşlara daha kaliteli hizmet vermek için çalıştıklarını ifade eden Ataman "Alt yapısı ve yollarıyla ilçemizin daha güzel bir görüntüye kavuşması için gereken tüm çalışmalar yapılacaktır. Yeni yapılan yolumuz ilçe halkımıza hayırlı olsun." diye konuştu.