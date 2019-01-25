Kaymakam Atar ve İlçe Seçim Kurulu Başkanı Firik'e Ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Tufanbeyli KaymakamıFerhat Atar ile Tufanbeyli İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ali Önder Firik'i ziyaret etti.

Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Tufanbeyli KaymakamıFerhat Atar ile Tufanbeyli İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ali Önder Firik'i ziyaret etti.



Mehmet Kemal Firik, Tufanbeyli ilçesine giderek Kaymakam Ferhat Atar ve İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ali Önder Firik ile bir araya geldi.



Kaymakam Atar, ziyarette yaptığı konuşmada, Anadolu Ajansının çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, "Milli ajansımızla gurur duyuyoruz. Dünyanın birçok ülkesinden geçtiği haberlerle mazlumların sesi olan Anadolu Ajansı yöneticileri ve çalışanlarını gönülden kutluyorum." dedi.



Ali Önder Firik de 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerin güvenli bir ortamda yapılması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.



Mehmet Kemal Firik de çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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