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Kaymakam Atasoy, gazilerle bir araya geldi

1 saat önce

İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Gaziler Günü dolayısıyla İnebolu, Küre ve Doğanyurt ilçelerindeki şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verdi.

Kaymakam Atasoy, gazilerle bir araya geldi, System.String[]

İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Gaziler Günü dolayısıyla İnebolu, Küre ve Doğanyurt ilçelerindeki şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verdi.

İnebolu Öğretmenevi'nde düzenlenen yemeğe Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, Belediye Başkan Vekili Latif Gökçen, İlçe Emniyet Müdürü Mürsel Can, Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Akın Satkan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Muzaffer Yeşilyurt, İlçe Yazı İşleri Müdürü Akif Esgel, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Atasoy, yemekte yaptığı konuşmada, İnebolu'daki görevinin yanı sıra Küre ve Doğanyurt ilçelerine de vekalet ettiğini söyledi.

Üç ilçenin şehit aileleri ve gazilerini aynı sofrada buluşturmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Atasoy, "Bu millet, gazi bir millettir. Gazilerimiz birliğin, beraberliğin, yurt sevgisinin özgürlük ve bağımsızlığın en değerli unsurlarıdır." dedi.

Milletleri millet yapan değerlerden birinin gazilik olduğunu vurgulayan Atasoy, "Milletimiz dün olduğu gibi bugün de 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz' diyerek istiklalini ve istikbalini her zaman savunmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Bağımsızlık ve özgürlük benim karakterimdir' sözüyle Türk milletinin yaşam felsefesini en güzel şekilde dile getirmiştir. Gazilerimizin vatan uğrunda yaptığı fedakarlık ve kahramanlıkların milletimizin sinesinde yer edindiği hiçbir zaman unutulmayacaktır." diye konuştu.

Program, Müftü Vekili Mehmet Çelebioğlu'nun dua etmesinin ardından son buldu.

Doğanyurt, İnebolu, Küre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:40 Kaynak: AA
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