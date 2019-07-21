Kaymakam Atasoy kurbanını TDV'ye bağışladı
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İnebolu Kaymakamı Atakan Atasoy ve eşi Özge Atasoy, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliği ile düzenlenen vekaletle kurban organizasyonuna kurban bağışında bulundu.
İnebolu Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 04:06 Kaynak: AA
Kaymakamı Atakan Atasoy
ve eşi Özge Atasoy, Diyanet İşleri Başkanlığı
ve Türkiye
Diyanet Vakfı (TDV) işbirliği ile düzenlenen vekaletle kurban organizasyonuna kurban bağışında bulundu.
Kaymakam Atasoy, TDV İnebolu Şubesi Muhasibi İsmail Yılmaz
'ı makamında kabul etti. Vekaletle kurban organizasyonu hakkında bilgi alan Kaymakam Atasoy, kendisi ve eşi için birer kurban bağışı yaptı.
Geçen yıl da kurbanını TDV'ye bağışladığını belirten Kaymakam Atasoy, "Devletin ve vatandaşların güven duyduğu kurumlardan olan Türkiye Diyanet Vakfı'nın kurban organizasyonunda ve diğer alanlardaki başarılı çalışmalarını takdirle karşılıyorum." dedi.
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