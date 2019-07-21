Son Dakika Haberleri: Kaymakam Atasoy kurbanını TDV'ye bağışladı
Son Dakika Güncel Haber

Kaymakam Atasoy kurbanını TDV'ye bağışladı

5 dakika önce

İnebolu Kaymakamı Atakan Atasoy ve eşi Özge Atasoy, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliği ile düzenlenen vekaletle kurban organizasyonuna kurban bağışında bulundu.

Kaymakam Atasoy kurbanını TDV'ye bağışladı, System.String[]
İnebolu Kaymakamı Atakan Atasoy ve eşi Özge Atasoy, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliği ile düzenlenen vekaletle kurban organizasyonuna kurban bağışında bulundu.
Kaymakam Atasoy, TDV İnebolu Şubesi Muhasibi İsmail Yılmaz'ı makamında kabul etti. Vekaletle kurban organizasyonu hakkında bilgi alan Kaymakam Atasoy, kendisi ve eşi için birer kurban bağışı yaptı.
Geçen yıl da kurbanını TDV'ye bağışladığını belirten Kaymakam Atasoy, "Devletin ve vatandaşların güven duyduğu kurumlardan olan Türkiye Diyanet Vakfı'nın kurban organizasyonunda ve diğer alanlardaki başarılı çalışmalarını takdirle karşılıyorum." dedi.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Atakan Atasoy, İnebolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 04:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Parti'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e bakanlık teklifi" iddiasına yanıt Bahçeli'den Türkiye'yi F-35 programından çıkaran ABD'ye tepki: Yanına kar kalmayacak Trump, Türkiye'yi konuşmak için bütün Cumhuriyetçi Senatörleri toplantıya çağırdı Emniyet Müdürü Çalışkan: 15 Temmuz gecesi canlı yayına bağlanmak için bekleyenlerin kim olduklarını biliyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 16:12:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Atasoy kurbanını TDV'ye bağışladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]