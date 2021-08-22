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Kaymakam Atıcı, felaketin yaralarını sarmak için çalışmalara başladı - Son Dakika

Kaymakam Atıcı, felaketin yaralarını sarmak için çalışmalara başladı

22.08.2021 15:34

Kaymakam Atıcı, felaketin yaralarını sarmak için çalışmalara başladı Afet bölgelerinin tecrübeli kaymakamı Bozkurt'ta çalışmalarına hız verdi Afet kaymakamı, sosyal medyada 'Zor günlerin adamı' olarak yorumlandı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrasında bölgeye...

Kaymakam Atıcı, felaketin yaralarını sarmak için çalışmalara başladı

Afet bölgelerinin tecrübeli kaymakamı Bozkurt'ta çalışmalarına hız verdi

Afet kaymakamı, sosyal medyada 'Zor günlerin adamı' olarak yorumlandı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrasında bölgeye kaymakam olarak atanan Murat Atıcı, selin yaralarını sarabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Batı Karadeniz bölgesinde 11 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketi, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde birçok binaya ve iş yerine zarar verdi. Kastamonu'dan 71, Sinop'tan 10 ve Bartın'dan da 1 olmak üzere toplam 82 vatandaş da felaket sonrası hayatını kaybetti. Selden en çok etkilenen ve neredeyse tamamen sular altında kalan Bozkurt ilçesinde yaraların sarılabilmesi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yaşanan felaketin ardından ilçeye kaymakam olarak afet bölgelerindeki tecrübesi sebebiyle Murat Atıcı atandı. Daha önceden Erzincan Kemaliye'deyken Erzincan depremi sonrası bölgeye vali yardımcısı olarak atanan Atıcı, daha sonra Giresun'da meydana gelen sel felaketiyle birlikte Dereli Kaymakamı olarak görev yaptı. Burada yürüttüğü faydalı çalışmalarla adından söz ettiren Kaymakam Atıcı, Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen sel felaketinde de koordinatör kaymakamlık görevini yürüttü. Bu bölgelerdeki tecrübelerinin ardından Kaymakam Atıcı, son olarak Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen yaraların sarılabilmesi için ilçeye kaymakam olarak atandı.

Göreve getirildiği ilk günden beri ilçede yürütülen çalışmaları inceleyen Kaymakam Atıcı, Bozkurt'un yaralarını sarabilmek için durmaksızın çaba sarf ediyor. İlçe halkı tecrübelerine güvendikleri Kaymakamın Bozkurt'a da faydalı olabileceğini düşünürken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise Murat Atıcı için 'Süper kaymakam', 'Zor günlerin adamı' şeklinde yorumlarda bulundu.

"Kaymakamımız her yeri dolaşıyor, buranın yaralarını sarmak için elinden geleni yapıyor"

İlçeye kaymakam olarak atanan Murat Atıcı'nın tecrübesine güvendiklerini söyleyen selzede Yılmaz Topçu, "Buraya atanan kaymakamımız Murat Atıcı Beyefendi Giresun'dan gelme. Giresun'daki sel felaketinden tecrübeli, oranın yaralarını saran bir kaymakam. Onun neticesinde kendisi buraya atandı. Bakanımız Süleyman Soylu da buranın yaralarını sarmak için elinden geleni yapıyor, gece gündüz burada sağ olsunlar. Murat Atıcı'yı da bildiğim kadarıyla Süleyman Soylu atadı buranın yararlını sarabilme açısından. Tecrübeli olduğu için buraya atandı zaten. Umarım tecrübesinden yararlanarak inşallah buranın yaralarını sarar. Türkiye'nin dört bir yanından kurum ve kuruluşlar burada. Çevre ve Şehircilik Bakanımız, Hazine ve Maliye Bakanımız İçişleri Bakanlığımız ve birçok bakanlığımız hepsi buradalar, geldiler, burayı gördüler İçişleri Bakanımız hala daha burada. Türkiye'nin dört bir yanından belediye başkanlarımız hepsi geldiler buraya sağ olsunlar. Hepsi burada Bozkurt'un yaralarını sarmak için vaatlerde bulundular, ellerinden geleni yapıyorlar. AFAD ekipleri zaten başından beri burada, gönüllülerimiz burada. Hepsine ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum ama şu an daha enkaz kalkmış değil, Bozkurt'un dörtte biri daha temizlenmiş değil. Gelen sel felaketi o kadar büyüktü ki ondan dolayı dörtte biri dahi temizlenemedi yoksa yardım gelmedi değil yani herkes burada ellerinden geleni yapıyorlar sağ olsunlar. İnşallah zaman içerisinde burası temizlenecektir. Kaymakamımız her yeri dolaşıyor, buranın yaralarını sarmak için elinden geleni yapıyor. Bakanımız da hiç kimseyi ayırt etmeksizin herkesle burada görüştü yaralarını sarmak için o da elinden geleni yapıyor. Bu konuyla ilgili kaymakamımız tecrübeli, Giresun'da tecrübeyi kazandı. Bu sel felaketini orada da yaşadık" dedi.

"İnşallah burayı da Dereli gibi düzeltirler"

Kaymakam Atıcı'nın ilçede yürütecekleri çalışmaları umutla beklediklerini söyleyen 64 yaşındaki selzede Hayrettin Kaya ise, "Dereli kaymakamının Bozkurt'a atandığını duyduk. Buralarda geziyorlar yani inşallah burayı da Dereli gibi düzeltirler, en kısa zamanda evlerine kavuşur. İnsanlar yurtlarda kalıyor, kalacak yerleri yok. Ben şahsen Kastamonu'da yurtta kalıyorum. Evimden haber almaya geldim, arabam gitti bir cevap yok ama bu kaymakamdan umudumuz var inşallah. Buralarda dolaşıyor, halkla ilgileniyor arkadaşlarıyla geziyor, bakıyor. İnşallah burayı da Dereli gibi düzeltebilirler temennimiz o. Bütün umudumuz onlar, bizim artık yapacağımız bir şey kalmadı. Evimizin altına su basmış benim eşyalarımda bir zarar yok ama arabam gitti arabamı arıyorum derelere baktım yok. Denize mi gitti, nereye gitti bilemiyorum. İnşallah en kısa zamanda buraları gelen kaymakam bey düzeltir de biz de rahata kavuşuruz temennimiz o" diye konuştu.

Kaymakam Atıcı, felaketin yaralarını sarmak için çalışmalara başladı
Kaymakam Atıcı, felaketin yaralarını sarmak için çalışmalara başladı
Kaymakam Atıcı, felaketin yaralarını sarmak için çalışmalara başladı
Kaymakam Atıcı, felaketin yaralarını sarmak için çalışmalara başladı
Kaymakam Atıcı, felaketin yaralarını sarmak için çalışmalara başladı
Kaymakam Atıcı, felaketin yaralarını sarmak için çalışmalara başladı
Kaymakam Atıcı, felaketin yaralarını sarmak için çalışmalara başladı
Kaymakam Atıcı, felaketin yaralarını sarmak için çalışmalara başladı

Kastamonu, Hisarcık, Bozkurt, Sel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaymakam Atıcı, felaketin yaralarını sarmak için çalışmalara başladı - Son Dakika


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