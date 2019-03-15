Kaymakam Atıcı, Özel Öğrenciler ile Spor Yaptı
1 saat önce
Kepsut Kaymakamı Murat Atıcı ilçede ki özel öğrenciler ve aileleri ile spor yaptı.
Kepsut Kaymakamı Murat Atıcı ilçede ki özel öğrenciler ve aileleri ile spor yaptı.
Kepsut Kaymakamı Murat Atıcı, Gençlik ve Spor Bakanlığının özel projesi kapsamında özel öğrenciler ve aileleri ile birlikte 5 antrenör eşliğinde 8 farklı spor dalında 38 özel öğrenci ve aileleri bir araya geldiler. Kaymakam Atıcı ve Özel öğrencilerinin spor dallarında yaptıkları mücadele görülmeye değerdi. Kaymakam Atıcı, özel öğrencilerle hafta araları bir araya gelerek,spor yapacaklarını açıkladı. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:36 Kaynak: İHA
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