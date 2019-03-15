Son Dakika Haberleri: Kaymakam Atıcı, Özel Öğrenciler ile Spor Yaptı

Kaymakam Atıcı, Özel Öğrenciler ile Spor Yaptı

1 saat önce

Kepsut Kaymakamı Murat Atıcı ilçede ki özel öğrenciler ve aileleri ile spor yaptı.

Kaymakam Atıcı, Özel Öğrenciler ile Spor Yaptı, System.String[]
Kepsut Kaymakamı Murat Atıcı ilçede ki özel öğrenciler ve aileleri ile spor yaptı.

Kepsut Kaymakamı Murat Atıcı, Gençlik ve Spor Bakanlığının özel projesi kapsamında özel öğrenciler ve aileleri ile birlikte 5 antrenör eşliğinde 8 farklı spor dalında 38 özel öğrenci ve aileleri bir araya geldiler. Kaymakam Atıcı ve Özel öğrencilerinin spor dallarında yaptıkları mücadele görülmeye değerdi. Kaymakam Atıcı, özel öğrencilerle hafta araları bir araya gelerek,spor yapacaklarını açıkladı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:36 Kaynak: İHA

Kepsut, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vergi İndirimi İçin Eksik Ödemeleri Olanlara Kolaylık Çavuşoğlu, Canlı Yayında AB Temsilcisi'ni Yerin Dibine Soktu: PKK'yı Aklama Çalışması Var "Kaya İle Evlenmem Bir Tektaşa Bakar" Diyen Hülya Avşar, 800 Bin TL'lik Yüzüğü İle Kafaları Karıştırdı Yeni Zelanda'daki Saldırıdan Yaralı Kurtulan Türk Vatandaşı Konuştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 17:56:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Atıcı, Özel Öğrenciler ile Spor Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]