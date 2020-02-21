Kaymakam Avcı'dan başarılı personele belge - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Avcı'dan başarılı personele belge - Son Dakika

Kaymakam Avcı'dan başarılı personele belge

6 saat önce

Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Ertuğrul Avcı, görevlerinde göstermiş oldukları özverili ve gayretli çalışmalar nedeniyle güvenlik güçlerine başarı belgesi verdi.

Kaymakam Avcı'dan başarılı personele belge, System.String[]

Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Ertuğrul Avcı, görevlerinde göstermiş oldukları özverili ve gayretli çalışmalar nedeniyle güvenlik güçlerine başarı belgesi verdi.


Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Ekrem Meydan ile emniyet mensupları ve jandarma mensuplarıyla makamında bir araya gelerek, başarılarından dolayı tebrik ederek belge verdi. Kurum amirlerini tebrik eden Kaymakam Ertuğrul Avcı, "İlçemizde kamu hizmetlerinin yürütülmesinde kurum müdürlerimizin ve çalışanlarının büyük katkısı vardır. Personelimizin başarılarını yakında takip ediyoruz. Emeklerinizin karşılığı olarak sizlere başarı belgesi vermeyi uygun gördük. Bölgemiz bildiğiniz gibi terör bölgesi, zor şartlarda çalıştığınızı biliyorum. Hizmetlerinizden dolayı sizlere ve tüm çalışanlarınıza teşekkür ediyorum. Başarısını tespit ettiğimiz kurum amirleri ve personeli başarı belgesi vermek sureti ile taltif etmeye devam edeceğiz" dedi. - MUŞ

Jandarma, Varto, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:24 Kaynak: İHA
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