Son Dakika Haberleri: Kaymakam Avcı'dan bot dağıtımı
Son Dakika Güncel Kaymakam Avcı'dan bot dağıtımı - Son Dakika

Kaymakam Avcı'dan bot dağıtımı

7 saat önce

Muş'un Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, kış mevsimi öncesi ihtiyaç sahibi öğrencilere bot dağıtımı yaptı.

Kaymakam Avcı'dan bot dağıtımı, System.String[]

Muş'un Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, kış mevsimi öncesi ihtiyaç sahibi öğrencilere bot dağıtımı yaptı.


Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan yardımlarla ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Avcı, ihtiyaç sahibi öğrencilere de gerekli yardımı yaptıklarını söyledi. Kaymakam Avcı, 7 okulda tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilere 200 adet bot yardımında bulunduğunu belirtti. İlçe merkezi, belde ve köy okullarında tespit edilen ihtiyaç sahibi 7 öğrenciye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından daha önce giyim yardımında bulunulduğunu da hatırlatan Avcı, "İlçemiz merkez, belde ve köyler olmak üzere okullarımızda tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilerimize Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kışlık bot yardımı yaptık. Bugün ayakkabı, bot ve çizmelerimizi dağıttık. Kış geliyor. Buradan emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Varto'yu unutmayıp yedi okulumuza bu hizmeti sunduk. Öğrencilerimiz gerçekten ihtiyaç sahibi" dedi.


Kaymakam Avcı, beraberindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Ataç, Mal Müdiresi Ümmühan Kara ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ile öğrencilere kek ve meyve suyu dağıttıktan sonra okuldan ayrıldı. - MUŞ

Varto, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:12 Kaynak: İHA
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