Kaymakam Avcı'dan jandarmaya ziyaret
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Muş'un Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Çaylar Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:28 Kaynak: İHA
Muş'un Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Çaylar Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.
Kaymakam Avcı, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Yunus Pehlivan, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Şahin ile Çaylar köyündeki Çaylar Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Tuncay Çınar tarafından karşılandı. Başçavuş Çınar'dan bilgi alan Çetin, karakol binasının fiziki yapısını inceledi. Askerlerle de bir araya gelerek sohbet eden Avcı, daha sonra buradan ayrıldı. - MUŞ
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