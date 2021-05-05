Kaymakam Avcı'dan Kıbrıs gazisine madalya - Son Dakika

Muş'un Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadelesine katılan ve gazi olan Abdulcebbar Baba'ya madalyasını takdim etti.

Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Fevzi Tepe, Gümgüm Mahallesi'nde ikamet eden ve 1974 Kıbrıs harekatına katılan ve gazi olan Abdulcebbar Baba (68) isimli vatandaşı evinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Kaymakam Avcı, gaziye madalya ve Türk bayrağı takdim etti.

İki yıl askerlik yaptığını ifade eden Abdulcebbar Baba, "Yapmış olduğum askerlik hizmetinde Kıbrıs gazisi olmam nedeni ile kaymakamımız bize bir ziyaret gerçekleştirdi. Madalyamı verdi. Kendisine teşekkür ederim" dedi. - MUŞ