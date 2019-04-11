Son Dakika Haberleri: Kaymakam Avcı'dan Muhtarlara Teşekkür Belgesi

Kaymakam Avcı'dan Muhtarlara Teşekkür Belgesi

56 dakika önce

Kilis'in Musabeyli İlçe Kaymakamı Ertuğrul Avcı, 2014-2019 döneminde görev yapan muhtarlara teşekkür belgesi verdi.

Kaymakam Avcı'dan Muhtarlara Teşekkür Belgesi, System.String[]
Kilis'in Musabeyli İlçe Kaymakamı Ertuğrul Avcı, 2014-2019 döneminde görev yapan muhtarlara teşekkür belgesi verdi.

Kaymakam Ertuğrul Avcı, 2014-2019 döneminde görev yapan muhtarlarla Musabeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonunda bir araya gelindi. Kaymakam Avcı, "Tüm muhtarlara gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Yeniden seçilen muhtarlara görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Teşekkür belgesi takdiminden sonra hatıra fotoğrafı çekildi. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:07 Kaynak: İHA
Anadolu Lisesi, Kilis, Musabeyli, Yaşam
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