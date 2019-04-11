Kaymakam Avcı, Seçim Sonrası Muhtarlarla Bir Araya Geldi
1 saat önce
Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında önceki dönem görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.
Musabeyli
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:17 Kaynak: AA
Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında önceki dönem görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.
Musabeyli Çok Programlı Anadolu Lisesinin konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Avcı, ilçede devlet eliyle yapılan yatırımlara değindi.
Görevini tamamlayan muhtarlara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Avcı, geçen dönem görev yapan ve yeniden seçilen muhtarlara da başarı dileklerinde bulundu.
Avcı, muhtarların vatandaş ile devlet arasında bir köprü vazifesi gördüğünü belirterek, görevine devam eden muhtarlardan kurumlarla iletişime önem vermelerini ve hakkaniyetli olmalarını istedi.
Program, muhtarlara teşekkür belgesi verilip, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.
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