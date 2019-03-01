Kaymakam Ayca Çiftçilerle Bir Araya Geldi
1 saat önce
Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, ilçede tarımın geliştirilmesi amacıyla çiftçilerle bir araya geldi.
Hakkari
'nin Çukurca
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, ilçede tarımın geliştirilmesi amacıyla çiftçilerle bir araya geldi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü
Lokali'nde yapılan toplantıya, ilçe merkezi ve köylerde yaşayan çiftçiler katıldı.
Ayca, burada yaptığı konuşmada, verimli topraklara sahip olunmasına rağmen istenilen düzeyde tarım yapılmadığını söyledi.
DAP kapsamında yapılan sulama kanalları sayesinde verimli toprakların çiftçiler tarafından tekrar ekildiğini belirten Ayca, "Elde edilen çeltik, susam, buğday, mısır ve diğer tarım ürünlerini Türkiye
'nin her tarafına ulaştıracağız. Çukurca bundan sonra tarım alanında bölgede örnek yer olarak tescillenecek." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:56 Kaynak: AA
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