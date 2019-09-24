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Kaymakam Ayca'dan inşaat alanında inceleme

1 saat önce

Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca, ilçede yapımı ve tadilatı süren göçmen sağlık merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Ayca'dan inşaat alanında inceleme, System.String[]

Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca, ilçede yapımı ve tadilatı süren göçmen sağlık merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Ayca, İlçe Sağlık Müdürü Kerem Zeki Fikret ve yetkililerden bilgi alarak binayı gezdi.

Çalışmaların kısa sürede biteceği ve hizmete gireceği öğrenildi.

Temel AYCA, Beypazarı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:44 Kaynak: AA
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