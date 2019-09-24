Kaymakam Ayca'dan inşaat alanında inceleme
1 saat önce
Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca, ilçede yapımı ve tadilatı süren göçmen sağlık merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:44 Kaynak: AA
Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca, ilçede yapımı ve tadilatı süren göçmen sağlık merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.
Kaymakam Ayca, İlçe Sağlık Müdürü Kerem Zeki Fikret ve yetkililerden bilgi alarak binayı gezdi.
Çalışmaların kısa sürede biteceği ve hizmete gireceği öğrenildi.
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