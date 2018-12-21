Kaymakam Ayca'dan Rafting Merkezine Ziyaret
4 saat önce
Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, Narlı köyünde yapımı devam eden rafting merkezinde incelemelerde bulundu.
Hakkari
'nin Çukurca
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, Narlı
köyünde yapımı devam eden rafting merkezinde incelemelerde bulundu.
Zap Suyu kenarında yapımı devam eden rafting merkezinde incelemelerde bulunan Kaymakam Ayca, ilgililerden bilgi aldı. Daha sonra açıklamalarda bulunan Kaymakam Ayca, kısa sürede büyük başarılara imza atan gençler için böyle bir mekan inşa etme ihtiyacı duyduklarını belirterek, "Rafting merkezimiz en yakın zamanda faaliyete girerek sporcularımızın hizmetine sunacağız. Belediye ve kaymakamlık olarak bütün imkanlarımızla genç sporcularımızın yanındayız. İnşallah bu sporcu arkadaşlarımız sayesinde Çukurca'nın imajı değişecektir" dedi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:34 Kaynak: İHA
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