Kaymakam Ayca'dan Rüstempaşa İlkokulu'na ziyaret - Son Dakika

Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca, Suriyeli öğrencilerin ağırlıkta eğitim gördüğü Rüstempaşa İlkokulu'na ziyarette bulundu.

Rüstempaşa Mahallesi'ndeki okula gelen Ayca, yetkililerden okulun durumu ve Suriyeli mültecilerin çocuklarının eğitimi durumları ile bilgi aldı, sınıfları dolaştı.

Kaymakam Ayca ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, daha sonra Çayırlıoğlu İlkokulu ve Şehit Kemal Yaman İlkokulu'nu ziyaret etti.

Dursun, Kaymakam Ayca'ya yaptığı bilgilendirmede, ilçe genelinde 9 bin 750 öğrencinin eğitim öğretim gördüğünü ve bu öğrencilere de 700'e yakın öğretmenle hizmet verdikleri belirtti.

Ayca da fırsat buldukça okul ziyaretlerini sürdüreceğini ve öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya geleceklerini ifade etti.