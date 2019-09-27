Kaymakam Ayca'dan şehit polisin ailesine ziyaret
37 dakika önce
Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmetli Ali Yurtsever, İzmir'in Urla ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Serkan Çağlayan'ın ailesini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:04 Kaynak: AA
Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmetli Ali Yurtsever, İzmir'in Urla ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Serkan Çağlayan'ın ailesini ziyaret etti.
Ayca ve Yurtsever, şehidin ailesine başsağlığında bulundu.
Şehidin ailesi de ziyaretten dolayı Ayca ve Yurtsever'e teşekkür etti.
İzmir'de söyleşiye katılan Cem Yılmaz'ın aklı İstanbul'daki oğlunda kaldı Hakkari'de yaralanan asker şehit oldu Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener: Git gide sona yaklaştığımızı söyleyebilirim Son dakika: Kandilli Rasathanesi'nden açıklama yapılırken canlı yayında deprem oldu