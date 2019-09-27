Son Dakika Haberleri: Kaymakam Ayca'dan şehit polisin ailesine ziyaret
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Kaymakam Ayca'dan şehit polisin ailesine ziyaret

37 dakika önce

Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmetli Ali Yurtsever, İzmir'in Urla ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Serkan Çağlayan'ın ailesini ziyaret etti.

Kaymakam Ayca'dan şehit polisin ailesine ziyaret, System.String[]

Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmetli Ali Yurtsever, İzmir'in Urla ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Serkan Çağlayan'ın ailesini ziyaret etti.

Ayca ve Yurtsever, şehidin ailesine başsağlığında bulundu.

Şehidin ailesi de ziyaretten dolayı Ayca ve Yurtsever'e teşekkür etti.

Beypazarı, Çağlayan, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:04 Kaynak: AA
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