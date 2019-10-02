Son Dakika Haberleri: Kaymakam Ayca'dan Uzun'a ziyaret
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Kaymakam Ayca'dan Uzun'a ziyaret

5 dakika önce

Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun'u ziyaret etti.

Kaymakam Ayca'dan Uzun'a ziyaret, System.String[]

Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun'u ziyaret etti.

Ayca, ziyarette jandarma bölgesindeki asayiş durumları ve son günlerde yaşanan gelişmeler hakkında Uzun'dan bilgi aldı.

Jandarma personelinin çalıştığı alanları da gezen Ayca, personele kolaylıklar diledi.

Ayca, İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personel ve askerlerin sayısı hakkında da bilgi aldı.

Beypazarı, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:36 Kaynak: AA
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