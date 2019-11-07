Kaymakam Ayca öğrencilerle kitap okudu

Beypazarı ilçesinde yürütülen "Bir Kitap Bir İnsan Projesi" kapsamında Kaymakam Temel Ayca ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, öğrencilerle kitap okudu.

Ayca, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda uygulanan Beypazarı'nda Eğitimde Yenilik ve Kalitenin Arttırılması Projesi (BEYKAP) kapsamında "Bir Kitap Bir İnsan Projesi"ni hayata geçiren okullardan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Sınıfları ziyaret eden Ayca, Dursun ve beraberindekiler, öğrencilerle kitap okuma etkinliğine katıldı.

Ardından öğrencilerle sohbet eden Ayca, projelere ilişkin görüş ve kariyer planlarını dinledi.

Hayata geçirilen uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ayca, "İlçe genelinde kitap okuma oranını yükseltmeye çalışacağız. Her gün bir ders saati olmak üzere öğrenciler okumada bulunacak. Ayda en iki kitap okumasını sağlamaya çalışacağız." dedi.

Dursun da öğrencilerden okudukları kitaplar hakkında yazılar isteyeceklerini kaydetti.