Son Dakika Haberleri: Kaymakam Ayca öğrencilerle kitap okudu
Son Dakika Güncel Kaymakam Ayca öğrencilerle kitap okudu

Kaymakam Ayca öğrencilerle kitap okudu

7 saat önce

Beypazarı ilçesinde yürütülen "Bir Kitap Bir İnsan Projesi" kapsamında Kaymakam Temel Ayca ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, öğrencilerle kitap okudu.

Kaymakam Ayca öğrencilerle kitap okudu, System.String[]

Beypazarı ilçesinde yürütülen "Bir Kitap Bir İnsan Projesi" kapsamında Kaymakam Temel Ayca ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, öğrencilerle kitap okudu.

Ayca, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda uygulanan Beypazarı'nda Eğitimde Yenilik ve Kalitenin Arttırılması Projesi (BEYKAP) kapsamında "Bir Kitap Bir İnsan Projesi"ni hayata geçiren okullardan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Sınıfları ziyaret eden Ayca, Dursun ve beraberindekiler, öğrencilerle kitap okuma etkinliğine katıldı.

Ardından öğrencilerle sohbet eden Ayca, projelere ilişkin görüş ve kariyer planlarını dinledi.

Hayata geçirilen uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ayca, "İlçe genelinde kitap okuma oranını yükseltmeye çalışacağız. Her gün bir ders saati olmak üzere öğrenciler okumada bulunacak. Ayda en iki kitap okumasını sağlamaya çalışacağız." dedi.

Dursun da öğrencilerden okudukları kitaplar hakkında yazılar isteyeceklerini kaydetti.

Temel AYCA, Beypazarı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Misyonerlik yaptığı iddia edilen din dersi öğretmeni açığa alındı
Otizmli çocuklar ve aileleriyle sorun yaşayan veliler iddiaları yalanladı: Olay saptırılıyor Ece Üner'den otizmli çocukları yuhalayan velilere sert tepki: Otizm değil ama cehalet bulaşıcı bir hastalık Miras yüzünden tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 22:43:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Ayca öğrencilerle kitap okudu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]