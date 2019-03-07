Kaymakam Ayca, Vatandaşların Sorunlarını Dinledi
48 dakika önce
Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, ilçedeki esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Hakkari
'nin Çukurca
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, ilçedeki esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Kaymakam Temel Ayca, beraberindeki Belediye Başkan Yardımcısı Evren
Bozkurt ile ilk olarak ilçedeki esnafı ziyaret ederek kandillerini kutladı. Kaymakam Ayca, daha sonra bir çay ocağında vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinlendi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:30 Kaynak: İHA
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