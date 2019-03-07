Son Dakika Haberleri: Kaymakam Ayca, Vatandaşların Sorunlarını Dinledi

Kaymakam Ayca, Vatandaşların Sorunlarını Dinledi

48 dakika önce

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, ilçedeki esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Ayca, Vatandaşların Sorunlarını Dinledi, System.String[]
Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, ilçedeki esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Temel Ayca, beraberindeki Belediye Başkan Yardımcısı Evren Bozkurt ile ilk olarak ilçedeki esnafı ziyaret ederek kandillerini kutladı. Kaymakam Ayca, daha sonra bir çay ocağında vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinlendi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:30 Kaynak: İHA

Çukurca, Hakkari, Temel AYCA, Güncel
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