Son Dakika Haberleri: Kaymakam Aydın Aile Destek Merkezi'ni ziyaret etti
Son Dakika Güncel Kaymakam Aydın Aile Destek Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Kaymakam Aydın Aile Destek Merkezi'ni ziyaret etti

6 saat önce

Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın, Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) ziyaret etti.

Kaymakam Aydın Aile Destek Merkezi'ni ziyaret etti, System.String[]

Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın, Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) ziyaret etti.

Merkezdeki sınıfları gezerek ilgililerden bilgi alan Aydın, ihtiyaç ve eksikliklerin giderilmesi talimatı verdi.

Kaymakam Aydın, bilgisayar, müzik, aşçılık, üniversiteye hazırlık, el sanatları, halk oyunları ve resim kurslarına katılan kursiyerlerle sohbet ederek taleplerini dinledi.

Aile Destek Merkezi'nin yararlarına değinen Aydın, merkeze desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Saray, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 05:20 Kaynak: AA
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