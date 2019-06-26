Kaymakam Aydın, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi
1 saat önce
SİİRT (İHA) – Siirt'in Kurtalan İlçe Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ilçeye bağlı Beykent köyünde yapımı devam eden yol çalışmasını yerinde inceledi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:24 Kaynak: İHA
SİİRT (İHA) – Siirt
'in Kurtalan
İlçe Kaymakamı İhsan Emre Aydın
, ilçeye bağlı Beykent köyünde yapımı devam eden yol çalışmasını yerinde inceledi.
Beykent köyünde yapımı devam eden 5 kilometrelik 1. kat asfalt ile yol genişletme çalışmalarını inceleyen Kaymakam Aydın, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İncelemeler sonrasında köylülerle Kaymakam Aydın, vatandaşların istek ve sorunlarını dinledi.
Beykent köyü muhtarı Enver Bozyiğit yapılan çalışmalar nedeniyle Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın
ve İl Genel Meclis üyelerine teşekkür etti. - SİİRT
10 milyon liralık vurgun! Üç çocuğu ve eşini bıraktı, Azeri sevgilisiyle yurt dışına kaçtı
Siirtlileri uykularından ettiren lezzet: Büryan kebabı
Ayının mağarada esir aldığı adam, 1 ay boyunca idrarını içerek hayatta kaldı
Şahan Gökbakar, faytonların kaldırıldığını duyuran Tunç Soyer'i eleştirdi