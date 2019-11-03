Son Dakika Haberleri: Kaymakam Aydın, belediye çalışanlarıyla bir araya geldi
Son Dakika Güncel Kaymakam Aydın, belediye çalışanlarıyla bir araya geldi

Kaymakam Aydın, belediye çalışanlarıyla bir araya geldi

6 saat önce

Van'ın Saray ilçesinde terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve görevinden uzaklaştırılan HDP'li Belediye Başkanı Caziye Duman'ın yerine görevlendirilen Kaymakam Mehmet Halis Aydın, belediye çalışanlarıyla bir araya geldi.

Kaymakam Aydın, belediye çalışanlarıyla bir araya geldi, System.String[]

Van'ın Saray ilçesinde terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve görevinden uzaklaştırılan HDP'li Belediye Başkanı Caziye Duman'ın yerine görevlendirilen Kaymakam Mehmet Halis Aydın, belediye çalışanlarıyla bir araya geldi.

"Belediye Başkan Vekili" olarak göreve başladıktan sonra belediye personelleriyle toplantı yapan Aydın, devam eden ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aydın, belediye olarak vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 12:26 Kaynak: AA
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