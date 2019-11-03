Kaymakam Aydın, belediye çalışanlarıyla bir araya geldi

Van'ın Saray ilçesinde terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve görevinden uzaklaştırılan HDP'li Belediye Başkanı Caziye Duman'ın yerine görevlendirilen Kaymakam Mehmet Halis Aydın, belediye çalışanlarıyla bir araya geldi.

"Belediye Başkan Vekili" olarak göreve başladıktan sonra belediye personelleriyle toplantı yapan Aydın, devam eden ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aydın, belediye olarak vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.