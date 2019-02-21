Son Dakika Haberleri: Kaymakam Aydın, Belediye Personeliyle Bir Araya Geldi

Kaymakam Aydın, Belediye Personeliyle Bir Araya Geldi

23 dakika önce

Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın, belediye personelimizle bir araya geldi.

Kaymakam Aydın, Belediye Personeliyle Bir Araya Geldi, System.String[]
Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın, belediye personelimizle bir araya geldi.

Belediye düğün salonunda düzenlenen toplantıda personellerle görüşen Aydın, ilçe genelinde yapılan yatırımlar ve hizmetleri anlattı.

Aydın, yapılan hizmetlerde özveriyle çalışan belediye personellerine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:26 Kaynak: AA

Saray, Van, Aydın, Güncel
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