Kaymakam Aydın, Belediye Personeliyle Bir Araya Geldi
23 dakika önce
Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın, belediye personelimizle bir araya geldi.
Van
'ın Saray
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın
, belediye personelimizle bir araya geldi.
Belediye düğün salonunda düzenlenen toplantıda personellerle görüşen Aydın, ilçe genelinde yapılan yatırımlar ve hizmetleri anlattı.
Aydın, yapılan hizmetlerde özveriyle çalışan belediye personellerine teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:26 Kaynak: AA
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