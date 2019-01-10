Son Dakika Haberleri: Kaymakam Aydın'dan Ahmet Dedeye Ziyaret

Kaymakam Aydın'dan Ahmet Dedeye Ziyaret

56 dakika önce

Güce Kaymakamı Hüseyin Aydın, gazete okumak için her gün evi ile kent merkezi arasında 8 kilometre yol kateden 84 yaşındaki Ahmet Ali Demirel'i evinde ziyaret etti.

Kaymakam Aydın'dan Ahmet Dedeye Ziyaret, System.String[]
Güce Kaymakamı Hüseyin Aydın, gazete okumak için her gün evi ile kent merkezi arasında 8 kilometre yol kateden 84 yaşındaki Ahmet Ali Demirel'i evinde ziyaret etti.

Aydın, bir süre sohbet ettiği Demirel'in okuma azminin herkese örnek olduğunu belirterek, "Okuma azmi ile gençlere ve bizlere örnek olan Ahmet Ali dedeyi tebrik ediyorum. Ahmet Ali dedemiz okumanın yaşı olmadığını bir kere daha bizlere gösterdi. Biz maalesef günümüz şartlarında teknolojinin, sanal alemin arttığı bir dönemde okumaktan uzaklaşan bir toplum haline geldik.
Bizler Ahmet Ali dedenin okuma azmini örnek alarak daha çok okumalıyız." dedi.

Ahmet Ali Demirel ise Kaymakam Aydın'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, "Gençler beni görsün, örnek alsın. Herkes okusun, okumanın yaşı yok. Doğuştan mezara kadar okumak mümkün.Hayatım devam ettiği, sağlığım elverdiği sürüce okumaya devam edeceğim." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:06 Kaynak: AA

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