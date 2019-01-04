Son Dakika Haberleri: Kaymakam Aydın'dan Halk Eğitim Merkezine Ziyaret

Kaymakam Aydın'dan Halk Eğitim Merkezine Ziyaret

1 saat önce

Güce Kaymakamı Hüseyin Aydın, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren kursları ziyaret etti.

Kaymakam Aydın'dan Halk Eğitim Merkezine Ziyaret, System.String[]
Güce Kaymakamı Hüseyin Aydın, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren kursları ziyaret etti.

Giyimli Mahallesi ve Fındıklı köyünde kadınlara yönelik el sanatı kurslarını ziyaret eden Aydın, Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Demir'den bilgi aldı.

Aydın, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Halk Eğitim Merkezindeki kursların istihdama önemli katkı sağladığını belirtti.

Özellikle ev hanımlarının kurslara katıldığını dile getiren Aydın, şunları aktardı:

"Dikiş nakış, iğne oyası ve tekstil kurslarına yoğun ilgi var. Halk Eğitim Merkezlerinin kursları sayesinde birçok kişi özellikle bayanlar ekonomiye katkı sağlayan, üreten birey oluyorlar. Bu kursları bitirdikten sonra ev hanımlarımız tekstil firmalarında rahatlıkla istihdam edilebilirler. Evlerine alacakları makinelerle dikiş yaparak ev ekonomisine de katkıda bulunabilirler."

Demir ise ilçe genelinde farklı branşlarda açılan 37 kursta 543 kursiyerin eğitim gördüğünü, bunların 347'sinin kadın, 196'sının erkek kursiyerler olduğunu kaydetti.

Kaymakam Aydın'a ziyarette Güce İlçe Milli Eğitim Müdürü Kahir Al da eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:41 Kaynak: AA

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