Kaymakam Aydın'dan jandarma karakoluna ziyaret
1 saat önce
Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ilçeye bağlı Bağlıca Jandarma Karakolunu ziyaret etti.
Kurtalan
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:49 Kaynak: AA
Kaymakamı İhsan Emre Aydın
, ilçeye bağlı Bağlıca Jandarma
Karakolunu ziyaret etti.
Kaymakam Aydın, gerçekleştirdiği ziyarette Bağlıca Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Ramiz Örküt'ten çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Aydın, daha sonra karakolda görev yapan personelle görüştü.
Aydın'a ziyaretinde Cumhuriyet Savcısı Emre Çavdar
da eşlik etti.
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