Son Dakika Haberleri: Kaymakam Aydın'dan jandarma karakoluna ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Kaymakam Aydın'dan jandarma karakoluna ziyaret

1 saat önce

Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ilçeye bağlı Bağlıca Jandarma Karakolunu ziyaret etti.

Kaymakam Aydın'dan jandarma karakoluna ziyaret, System.String[]
Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ilçeye bağlı Bağlıca Jandarma Karakolunu ziyaret etti.
Kaymakam Aydın, gerçekleştirdiği ziyarette Bağlıca Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Ramiz Örküt'ten çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Aydın, daha sonra karakolda görev yapan personelle görüştü.
Aydın'a ziyaretinde Cumhuriyet Savcısı Emre Çavdar da eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:49 Kaynak: AA
Emre Aydın, Kurtalan, Jandarma, Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



49 ünlü isim, hakim karşısına çıkan Canan Kaftancıoğlu'na destek oldu İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt: Savaş kısa sürmeyecek Şeyma öğretmeni ve kız kardeşini öldüren caninin üzerinden cinsel gücü artırıcı hap çıktı! Türkiye'nin dış borç stoku 453,4 milyar dolar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 13:30:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Aydın'dan jandarma karakoluna ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]