Kaymakam Aydın'dan Kırsal Mahallelere Ziyaret

Saray
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın
, kırsal mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Kaymakam Aydın, Zincirkıran, Yeşilalıç, Nazarova, Değirmigöl, Çaybağı, Kazlıgöl, Dolutaş ve Bakışık mahallerini ziyaret etti.
Kırsal mahallelerdeki okullarda çocuklarla bir araya gelen Aydın, okulların eğitim durumlarıyla ilgili öğretmenlerle sohbet etti.
Ardından mahalle sakinleriyle bir araya gelen Kaymakam Aydın, vatandaşların sorunlarını dinledi, görüş alışverişinde bulundu.