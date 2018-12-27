Kaymakam Aydın'dan Okul Ziyareti

Güce Kaymakamı Hüseyin Aydın, Zübeyde Hanım Yatılı Bölge Ortaokulunu ziyaret etti.

Güce Kaymakamı Hüseyin Aydın, Zübeyde Hanım Yatılı Bölge Ortaokulunu ziyaret etti.



Okulu gezen Aydın, öğrencilerle sohbet etti ve onlarla kar topu oynadı.



Aydın, ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede kar yağışının eğitim öğretimde aksamaya yol açmadığını söyledi.



Öğrencilerle kar topu oynayıp eğlencelerine ortak olmak istediğini aktaran Aydın, "İlçemizde kar yağışını eğlenceye çeviren güzel yürekli öğrencilerimize, sürpriz yapmak istedik. Kartopu savaşı yaparken okul bahçemizde güzel ve samimi görüntüler oluştu. Buradaki öğrencilerinizin yüzlerinde oluşan mutluluk bizler için her şeyden kıymetlidir." dedi.

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