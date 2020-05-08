Kaymakam Aydın'dan uygulama noktasına ziyaret - Son Dakika

Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Trafik Haftası kapsamında Siirt yolundaki jandarma ve emniyet ortak uygulama noktasını ziyaret ederek denetlemelerde bulundu.



Trafik Haftası kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik denetleme ekipleri tarafından yapılan kontrollere katılan Kaymakamı Aydın, uygulama noktasından geçen araç sürücülerinden trafik kurallarına ve yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarılarda bulunarak sürücülerden ve araçta bulanan vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi.



Kaymakamlık tarafından üretilen ve steril olarak paketlenen maskeleri dağıtan Aydın, "En büyük isteğimiz trafik kazası sebebiyle ölümlerin yaşanmaması. Bunun için ekiplerimiz 24 saat denetlemelerini yapıyor. Sürücü ve yayalarımız da kendi üstelerine düşen sorumlulukları yerine getirerek kurallara uyarsa trafik konusunda her yıl daha iyiye doğru ilerleriz." dedi.