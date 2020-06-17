Kaymakam Aydın, gıda denetimine katıldı - Son Dakika

Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ilçede gıda satışı yapan işletmelerde yapılan gıda denetimine katıldı.



Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, I·lc¸e Tarım ve Orman Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ile Zabıta Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ personellerinden olus¸turulan kontrol ekiplerinin katılımıyla gıda satışı yapan işletmelerde denetimde bulundu.

Aydın, halkın sagˆlıgˆını tehlikeye atacak her tu¨rlu¨ olumsuzlukların takipc¸isi olacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Ekiplerimizce kontrollerimiz aralıksız devam edecektir. Halkımızın sagˆlıgˆı bizim ic¸in birinci sırada gelmektedir. Bas¸ta et ve su¨t u¨ru¨nleri olmak u¨zere bu¨tu¨n u¨ru¨nlerin steril durumları ve sagˆlıgˆa uygunlukları konusunda hic¸ taviz vermeden halkımızın daha temiz ve gu¨zel ortamda go¨nu¨l rahatlıgˆıyla hizmet almasını sagˆlayacagˆız."

Aydın, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem yapıldığını kaydetti.