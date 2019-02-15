Kaymakam Aydın, Kapıköy Sınır Kapısı'nda İnceleme Yaptı

Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın, İran ile ticaretin daha da geliştirilmesi amacıyla modernize edilen Kapıköy Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın, İran ile ticaretin daha da geliştirilmesi amacıyla modernize edilen Kapıköy Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu.



Gümrük kapısında yaklaşık 2 yıl önce başlatılan çalışmalar tamamlandı.



Kaymakam Aydın, önümüzdeki günlerde faaliyete geçmesi planlanan gümrük kapısında inceleme yaptı.



Görevlilerden gümrük kapısının fiziki şartlarıyla ilgili bilgi alan Aydın, personele çalışmalarında başarı diledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 Milyon Suriyeli, Dönmek İçin Gün Sayıyor

CHP'nin Tartışmalı Adayı Mehmet Fatih Bucak, Genel Merkez'de Yeniden Değerlendirilecek

Kavgada Aldığı Darbeyle Bayılan Gencin, Yüzündeki İfade Olay Oldu

Şişli Belediyesi'nde Yangın Çıktı