Son Dakika Haberleri: Kaymakam Aydın, Kapıköy Sınır Kapısı'nda İnceleme Yaptı

Kaymakam Aydın, Kapıköy Sınır Kapısı'nda İnceleme Yaptı

4 dakika önce

Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın, İran ile ticaretin daha da geliştirilmesi amacıyla modernize edilen Kapıköy Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Aydın, Kapıköy Sınır Kapısı'nda İnceleme Yaptı, System.String[]
Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın, İran ile ticaretin daha da geliştirilmesi amacıyla modernize edilen Kapıköy Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Gümrük kapısında yaklaşık 2 yıl önce başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Kaymakam Aydın, önümüzdeki günlerde faaliyete geçmesi planlanan gümrük kapısında inceleme yaptı.

Görevlilerden gümrük kapısının fiziki şartlarıyla ilgili bilgi alan Aydın, personele çalışmalarında başarı diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:42 Kaynak: AA

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