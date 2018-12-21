Kaymakam Aydın, Karlama Mücadele Çalışmalarını Denetledi
9 saat önce
Saray Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet Halis Aydın, karla mücadele çalışmalarını denetledi.
Saray
Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet Halis Aydın
, karla mücadele çalışmalarını denetledi.
İlçede aralıklarla süren kar yağışının ardından belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.
Kaymakam Aydın da Büyükşehir Belediyesi Şantiyesini ziyaret ederek, yol açma çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Bir süre iş makinesiyle karla mücadele çalışmalarına katılan Aydın, ekiplere çalışmalarında başarılar diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 08:53 Kaynak: AA
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