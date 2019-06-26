Son Dakika Haberleri: Kaymakam Aydın, köy yolunda inceleme yaptı
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Kaymakam Aydın, köy yolunda inceleme yaptı

2 saat önce

Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Beykent köy yolunda incelemede bulundu.

Kaymakam Aydın, köy yolunda inceleme yaptı, System.String[]
Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Beykent köy yolunda incelemede bulundu.

Beraberinde İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Abdülhadi Hadi Çakır, İl Genel Meclis üyeleri Faysal Ceylan ve Cahit Sevgili ile Beykent köyüne gelen Kaymakam Emre, yol yapım çalışmalarını denetleyerek, yetkililerden bilgi aldı.
Aydın, yolun kısa zamanda tamamlanması için yoğun çaba sarf edildiğini belirterek, kırsalda oturan vatandaşların sorunlarının çözümüne öncelik verdiklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:01 Kaynak: AA
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