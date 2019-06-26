Kaymakam Aydın, köy yolunda inceleme yaptı
2 saat önce
Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Beykent köy yolunda incelemede bulundu.
Kurtalan
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:01 Kaynak: AA
Kaymakamı İhsan Emre Aydın
, Beykent köy yolunda incelemede bulundu.
Beraberinde İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği
Müdürü Abdülhadi Hadi Çakır, İl Genel Meclis üyeleri Faysal Ceylan ve Cahit Sevgili ile Beykent köyüne gelen Kaymakam Emre, yol yapım çalışmalarını denetleyerek, yetkililerden bilgi aldı.
Aydın, yolun kısa zamanda tamamlanması için yoğun çaba sarf edildiğini belirterek, kırsalda oturan vatandaşların sorunlarının çözümüne öncelik verdiklerini söyledi.
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