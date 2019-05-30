Kaymakam Aydın, köy yolunda incelemelerde bulundu
18 dakika önce
Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, heyelandan zarar gören Beykent köy yolunda incelemelerde bulundu.
Kurtalan
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:17 Kaynak: AA
Kaymakamı İhsan Emre Aydın
, heyelandan zarar gören Beykent köy yolunda incelemelerde bulundu.
Aydın, oluşan heyelan sonucu yolun zarar gören bölümlerinde incelemelerde bulunarak yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaymakam Aydın, çalışmaların hızlandırılarak yolun kısa süre içinde vatandaşların hizmetine sunulması için görevlilere talimat verdi.
Aydın'a İlçe Köylere Hizmet Götüre Birliği Müdürü Müdürü Hadi Çakır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysel Polat, İlçe Özel İdare Şantiye Şefi Metin Karataş
ve teknik personeller eşlik etti.
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