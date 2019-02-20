Kaymakam Aydın, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın, muhtarlarla bir araya geldi.

Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın, muhtarlarla bir araya geldi.



Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda Aydın, kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Aydın, ardından muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.

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