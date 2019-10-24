Son Dakika Haberleri: Kaymakam Aydın, muhtarlarla buluştu
Son Dakika Güncel Kaymakam Aydın, muhtarlarla buluştu

Kaymakam Aydın, muhtarlarla buluştu

1 saat önce

Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kaymakam Aydın, muhtarlarla buluştu, System.String[]

Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kaymakam Aydın, Saray Öğretmenevinin konferans salonunda muhtarlarla bir araya gelerek devam eden çalışmalar ve hizmetler hakkında bilgi verdi.

Muhtarların talep ve sorunlarını dinleyen Aydın, çözüm yolları konusunda muhtarlarla karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda, kurum amirleri de hazır bulundu.

Saray, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:56 Kaynak: AA
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