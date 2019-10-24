Kaymakam Aydın, muhtarlarla buluştu
1 saat önce
Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:56 Kaynak: AA
Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Kaymakam Aydın, Saray Öğretmenevinin konferans salonunda muhtarlarla bir araya gelerek devam eden çalışmalar ve hizmetler hakkında bilgi verdi.
Muhtarların talep ve sorunlarını dinleyen Aydın, çözüm yolları konusunda muhtarlarla karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
Toplantıda, kurum amirleri de hazır bulundu.
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