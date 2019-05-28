Kaymakam Aydın, şehit ve gazi yakınları ile iftar yaptı

Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, şehit ve gazi aileleriyle iftar yaptı.

Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, şehit ve gazi aileleriyle iftar yaptı.

Kaymakamlıkça, Ahmet Nacar Çok Programlı Anadolu Lisesi yemekhanesinde düzenlenen iftar yemeği öncesinde konuşan Kaymakam Aydın, vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren şehit ve gazilerin her zaman çok değerli olduklarını belirtti.

Aydın, "Bu mübarek ramazan ayında da şehit ve gazi ailelerimizle iftarda bir araya gelmek istedik. Şehit ve gazi ailelerimiz bizim için çok değerli. Her zaman kalbimizde yerleri en üstedir. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için şehit olan askerlerimizin ruhları şad olsun. Şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz." dedi.

Daha sonra Aydın, yemeğe katılan gazi ve şehit aileleri ile sohbet etti.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Elfesiyar Duyar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri, şehit ve gazi aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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