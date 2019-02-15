Son Dakika Haberleri: Kaymakam Aydın, Sınır Kapısında İncelemelerde Bulundu

Kaymakam Aydın, Sınır Kapısında İncelemelerde Bulundu

58 dakika önce

VAN (İHA) – Van'ın Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, Kapıköy Sınır Kapısında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Aydın, Sınır Kapısında İncelemelerde Bulundu, System.String[]
VAN (İHA) – Van'ın Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, Kapıköy Sınır Kapısında incelemelerde bulundu.

Van'ın Saray ilçesi ile İran arasında bulunan ve modernizasyon çalışmaları tamamlanarak önümüzdeki günlerde açılışının yapılması beklenen Kapıköy Sınır Kapısındaki tüm çalışmalar tamamlandı. Sınır kapısını ziyaret eden Kaymakam Mehmet Halis Aydın, yetkililerden bilgiler aldı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:32 Kaynak: İHA

Kapıköy, Saray, Van, Aydın, Güncel
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