Kaymakam Aydın, Sınır Kapısında İncelemelerde Bulundu
58 dakika önce
VAN (İHA) – Van'ın Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, Kapıköy Sınır Kapısında incelemelerde bulundu.
VAN (İHA) – Van
'ın Saray
Kaymakamı Mehmet Halis Aydın
, Kapıköy
Sınır Kapısında incelemelerde bulundu.
Van'ın Saray ilçesi ile İran
arasında bulunan ve modernizasyon çalışmaları tamamlanarak önümüzdeki günlerde açılışının yapılması beklenen Kapıköy Sınır Kapısındaki tüm çalışmalar tamamlandı. Sınır kapısını ziyaret eden Kaymakam Mehmet Halis Aydın, yetkililerden bilgiler aldı. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:32 Kaynak: İHA
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