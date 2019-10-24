Son Dakika Haberleri: Kaymakam Aydın, Türkiye birincisi kadın çiftçiyi makamında kabul etti
Son Dakika Güncel Kaymakam Aydın, Türkiye birincisi kadın çiftçiyi makamında kabul etti

Kaymakam Aydın, Türkiye birincisi kadın çiftçiyi makamında kabul etti

37 dakika önce

Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı kapsamında düzenlenen proje yarışmasında birincilik ödülü alan Nurcan Deniz'i makamında kabul etti.

Kaymakam Aydın, Türkiye birincisi kadın çiftçiyi makamında kabul etti, System.String[]

Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı kapsamında düzenlenen proje yarışmasında birincilik ödülü alan Nurcan Deniz'i makamında kabul etti.

Tarım ve Orman Bakanlığınca kadın girişimciliğini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla sürdürülen program kapsamında gerçekleştirilen "Girişimci Kadın Çiftçiler" proje yarışmasında " Siirt'in Nar Lokumu" projesi ile il ikincileri arasından birincilik ödülü alan Denizi makamında kabul eden Aydın, kendisini tebrik ederek hediye verdi.

Deniz'e projesini bir an önce hayata geçirmesi temennisinde bulunan Aydın, şöyle konuştu:

"İlçemizde açılan Girişimci Kadın Çiftçiler programında 21 kadın çiftçimize eğitim verdik. Eğitimler sonunda kursiyerler yaptıkları projelerle iş sahibi olabilecekler. Nurcan Deniz, yaptığı 'Siirt'in Nar Lokumu' projesiyle Türkiye birincisi olarak büyük bir başarı göstermiştir. Kendisine verilecek olan destekle projesini hayata geçirmesini temenni ediyorum."

Deniz ise kadınların istediklerinde başaramayacakları hiç bir şeyin olmadığını belirterek, "Kadınlar evde oturmasınlar, üretime yönelerek ülkemizin ekonomisine katkı sunsunlar. 'Siirt'in Nar Lokumu' projemi hayata geçirerek Türkiye markası yapmak istiyorum." dedi.

Türkiye, Siirt, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 06:26 Kaynak: AA
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