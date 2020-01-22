Kaymakam Aytemür'den Kayacık köyüne ziyaret - Son Dakika
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Kaymakam Aytemür'den Kayacık köyüne ziyaret

6 saat önce

Erzincan İliç ilçe Kaymakamı Hicabi Aytemür, Kayacık köyünü ziyaret ederek vatandaşların talep ve istekleri dinledi.

Kaymakam Aytemür'den Kayacık köyüne ziyaret, System.String[]

Erzincan İliç ilçe Kaymakamı Hicabi Aytemür, Kayacık köyünü ziyaret ederek vatandaşların talep ve istekleri dinledi.


Kaymakam Hicabi Aytemür köy ziyaretleri kapsamında İliç ilçesine bağlı Kayacak köyüne ziyarette bulundu. Köy muhtarı Meral Solak karşılanan Kaymakam Aytemür, köy halkı ile bir araya geldi. Köylünün sorun ve taleplerini dinleyen Kaymakam Hicabi Aytemür, sorunların çözülmesi konusunda yetkililere talimatlar verdi. Ziyareti sırasında yoğun ilgiye teşekkür eden Aytemür, sorunların çözüme kavuşturulması için köy ziyaretlerinin devam edeceğini söyledi. Aytemür, "Vatandaşlarımız devletimizin, bizler kanalıyla sunduğu bütün hizmetlerden en iyi şekilde faydalanmalıdır. Köy ziyaretlerimiz esnasında sizlerle bir araya gelme nedenimiz sizlerin sorunlarını dinlemek, yine bu sorunlara yerinde sizlerle birlikte konuşarak çözümler bulmaktır. Bu vesile ile ziyaret ettiğimiz muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza katılımları ve misafirperverlikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum." diye konuştu. - ERZİNCAN

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Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:40 Kaynak: İHA
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