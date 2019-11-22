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Kaymakam Aytemür sürü sahipleri ile bir araya geldi
6 saat önce
İliç Kaymakamı Hicabi Aytemür, ilçede bulunan küçükbaş hayvan sahipleri ile bir araya gelerek istek ve talepleri dinledi.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:39 Kaynak: İHA
İliç Kaymakamı Hicabi Aytemür, ilçede bulunan küçükbaş hayvan sahipleri ile bir araya gelerek istek ve talepleri dinledi.
Erzincan'ın İliç İlçesi Kaymakamı Hicabi Aytemür, ilçedeki hayvan sahiplerinin sorunlarını, istek ve şikayetlerini dinlemek, yapılan ve yapılması planlanan çalışmaları değerlendirmek üzere sürü sahipleri ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda küçükbaş hayvan sahipleri Kaymakam Aytemür'e istek ve taleplerini iletti.
Toplantıya Kaymakam Hicabi Aytemür'ün yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Veli Serden Güler, İlçe Yazı İşleri Müdür Vekili Hatice Keklik, İlçe Tarım Müdürü Murat Çelebioğlu ve küçükbaş sürü sahipleri katıldı. - ERZİNCAN
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